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Yeni Covid-19 tedbiri! Adıyaman'da 119 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine valilik bazı evlerde karantina uygulaması başlattı.

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 119 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 119 evde karantina uygulamasına başlandı.

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