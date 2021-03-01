Yeni Covid-19 tedbiri! Adıyaman'da 119 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine valilik bazı evlerde karantina uygulaması başlattı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 119 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 119 evde karantina uygulamasına başlandı.