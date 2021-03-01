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Şanlıurfa'da 110 adet ele geçirildi! Altından yapıldı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 110 altın sikke ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir zanlının adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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