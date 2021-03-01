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Antalya'da sahile vurdu! Caretta caretta sandılar gerçek bakın ne çıktı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da dün akşam saatlerinde sahile ölü olarak vuran Nil kaplumbağası görenleri şaşırttı.

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Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi belediye halk plajında dün saat 17.30 sıralarında bir deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğunu gören plaj görevlisi Engin Açıkgöz, yine plajda görevli zabıta ekibinden yardım istedi. Açıkgöz ve zabıta görevlileri birlikte hayvanı sahile çıkardı. Daha sonra durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ne (BETUYAB) bildirildi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü olduğu belirlenen hayvanın Nil Kaplumbağası türü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından kaplumbağa sahilde uygun bir yere gömüldü.

Engin Açıkgöz, "Deniz üzerinde bir cisim fark ettim. Yanına doğru yaklaştım. Sahile 5-6 metre mesafede deniz içerisinde bir kaplumbağanın ölmüş olduğunu gördüm. Önce caretta caretta sandım. Zabıta görevlileriyle karaya çıkarttık. Gerekli yerleri arayarak bilgi verdi. Kaplumbağanın Nil kaplumbağası olduğunu öğrendik. Daha sonra görevliler gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kaplumbağayı sahile gömdü" dedi.

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