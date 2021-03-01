Ahmet Hakan ve Faruk Bildirici kavgasında tansiyon yükseliyor! 'Açıktasın'

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik tepkisine Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den yanıt geldi. "Açığını aramıyorum, açıktasın. Bil ki, kinim yok, gazeteciliğinize itirazım var" ifadelerini kullandı.

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın kendisine yönelik eleştirilerine kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. "Ahmet Hakan, sadece köşende değil paylaşımında da AK Parti’yi gizledin! AK Parti’nin Hatay’taki halaylı kongresini, kalabalık kongre salonlarını ve fotolarını Hürriyet’te yayımlamadın. Erdoğan’ın 'salon lebaleb dolu' cümlesini sansürledin. Bunlara niye cevabın yok?" diye sordu.

"Gazeteciliğinize itirazım var"

Bildirici, şöyle devam etti: Ahmet Hakan açığını aramıyorum, açıktasın. Çünkü gazetecilik yapıyorsun! Gazetecilik de şeffaf bir meslektir, eleştiriye açık olur. Sen ise eleştiriden hoşlanmıyor, kin vs. diye savuşturmaya çalışıyorsun. Bil ki, kinim yok, gazeteciliğinize itirazım var.

"Bütün medyadaki yanlışları eleştiriyorum"

Ahmet Hakan, sadece seni ve Hürriyet’in gazeteciliğini değil, bütün medyadaki yanlışları eleştiriyorum. ..... Web sayfama ve sosyal medya hesaplarıma bakarsan onları da görür, ezbere suçlamazsın.

"Yoksa patronundan komisyon mu almıştın?"

Hürriyet’te 45 gazeteci arkadaşımız sadece sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldı ve kıdem, mesai vs. hiçbir hakları verilmedi.1.5 yıldır hâlâ mahkemede hak arıyorlar. Bu adaletsizliğe ses çıkarmadan o koltukta oturmayı vicdana sığdırabilen birisin.

Ahmet Hakan, köşende bir yatak firmasının örtülü reklamını yaptığını, bu yüzden Reklam Kurulu’nun Hürriyet’e 'örtülü reklam' cezası verdiğini de yazdım! Orada bile hatanı kabul etmedin, sustun. Yoksa patronundan komisyon mu almıştın?

Ahmet Hakan ne demişti?

Hakan, 'Parti kongrelerinde çekilen halaylar' başlıklı yazısını "AK Parti’nin adını bile isteye, hesaplı kitaplı şekilde gizlediği o kadar açıktı ki. Bu yazısını Twitter’da paylaşırken kullandığı fotoğrafta da ne AK Parti’nin bir bayrağı ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan görünüyordu" sözleriyle eleştiren Bildirici'ye tepki göstermişti.

'Etikçibaşı beni fena yakalamış' başlıklı yazısında Bildirici'ye 'etikçibaşı' diye seslenen Hakan, "Kendi kendine 'medya ombudsmanı' diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak. Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya. Bulamayınca morali acayip bozuluyor. Bulduğunu sanınca da hemen enerjik bir heyecanla atlıyor üzerine" diye yazmıştı.

Hakan ayrıca, "Pardon! Etikçibaşı dediğime bakmayın. Öyle tarafsız, öyle tepeden tırnağa önyargısız, öyle etikten yapılmış bir abide falan değil ha! Adamın etiği, sadece bize karşı... Kendisine yakın duranlar, Gülnaz şırıngalarını batırsa bile ırgalanmıyor" demişti.