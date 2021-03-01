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Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun burun kemiğinde kırık tespit edilirken Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağlarından sakatlandığı açıklandı.

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Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo'nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."

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