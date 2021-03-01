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Spor Toto Süper Lig'de 28'inci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

YARIN: 

16.00 Gaziantep FK - Gençlerbirliği: BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: HALİS ÖZKAHYA

3 MART ÇARŞAMBA

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fatih Karagümrük: ALİ ŞANSALAN

16.00 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

16.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor: ALİ PALABIYIK

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Çaykur Rizespor: HÜSEYİN GÖÇEK

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray: HALİL UMUT MELER

4 MART PERŞEMBE

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Fenerbahçe - Fraport-TAV Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

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