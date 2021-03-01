Türkiye Ziraat Odaları Birliği'den çarpıcı gıda fiyatları raporu! 42 üründen 29'u zamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) rakamlarına göre şubat ayında marketteki 42 üründen 29'unun fiyatı arttı. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, fiyat artışlarındaki en önemli etkenin girdi fiyatlarındaki artış olduğunu belirterek "Son bir yılda DAP gübresi yüzde 63,4, üre gübresi fiyatı yüzde 76,7 arttı. Üretici maliyetlerini düşürmeden insanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmeli" dedi.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) , şubat ayında market ve pazardaki fiyat artışlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora ilişkin bilgi veren Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında üretici ve market fiyat farkının 4 katı aştığını ifade etti..

Bu makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, lahananın 4,1 kat, maydanozun 3,9 kat, patatesin 3,5 kat, elmanın 3,3 kat, süt ve marulun 3,2 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurguladı.

Bayraktar, şubat ayında markette 42 ürünün 29’unda fiyat artışı, 8’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 16’sında fiyat artışı, 6’sında fiyat azalışı meydana geldiğini, markette 5 üründe, üreticide 12 üründe fiyatlar değişmediği bilgisini verdi.

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Fiyatı düşen ürünler

Açıklanan rapora göre; markette kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve maydanoz fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyat düşüşü en fazla yüzde 25 ile patateste görüldü.

Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13,96 ile patlıcan, yüzde 5,44 ile kuru soğan, yüzde 4,88 ile kabak, yüzde 2,93 ile kaşar peyniri, yüzde 2,24 ile yumurta, yüzde 2 ile kırmızı mercimek, yüzde 0,56 ile süt takip etti.

Fiyat artışı olan ürünler

Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 29,31 ile sivri biberde görüldü.

Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19,92 ile ıspanak, yüzde 15,28 ile portakal, yüzde 15,10 ile limon, yüzde 11,07 ile ayçiçek yağı, yüzde 9,68 ile yeşil soğan, yüzde 8,76 ile elma, yüzde 7,97 ile yeşil mercimek, yüzde 7,89 ile nohut, yüzde 7,15 ile kuru kayısı, yüzde 6,62 ile domates, yüzde 5,76 ile mandalina, yüzde 5,55 ile tereyağı, yüzde 5,44 ile karnabahar, yüzde 4,88 ile havuç, yüzde 4,75 ile toz şeker, yüzde 4,67 ile salatalık, yüzde 4,39 ile mısırözü yağı, yüzde 4,38 ile pırasa ve kuru fasulye, yüzde 4,29 ile marul, yüzde 3,60 ile dana eti, yüzde 3,26 ile tavuk eti, yüzde 3,16 ile lahana, yüzde 2,44 ile kuzu eti, yüzde 2,24 beyaz peynir, yüzde 2,02 ile yoğurt, yüzde 1,76 ile zeytinyağı, yüzde 0,61 ile pirinç izledi.

Üretici fiyatlarındaki değişim

Şubat ayında üreticide lahana, marul, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında değişim meydana gelmezken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 25 azalmayla patates oldu.

Patatesteki fiyat düşüşünü, yüzde 21,59 ile kabak, yüzde 20 ile kuru soğan, yüzde 13,01 ile patlıcan, yüzde 9,52 ile yumurta, yüzde 9,07 ile salatalık izledi.

Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 23,60 ile sivri biberde görüldü.

Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 19,63 ile havuç, yüzde 16,28 ile portakal, yüzde 11,70 ile mandalina, yüzde 9,52 ile kuru kayısı, yüzde 9,21 ile limon, yüzde 7,69 ile ıspanak, yüzde 4,94 ile dana eti, yüzde 4,14 ile zeytinyağı, yüzde 3,10 ile kuzu eti, yüzde 2,84 ile domates, yüzde 2,61 ile karnabahar, yüzde 2,28 ile Antep fıstığı, yüzde 2,13 ile fındık, yüzde 2,02 ile pırasa, yüzde 0,37 ile süt takip etti.