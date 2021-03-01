İçişleri Bakanı Soylu AFAD'ın hazırladığı deprem farkındalık eğitimlerinin izlenmesini tavsiye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem farkındalık eğitiminin çevrim içi izlenmesi önerisinde bulundu.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 1-7 Mart tarihlerinin Deprem Haftası olduğunu hatırlatarak, vatandaşların, AFAD tarafından hazırlanan deprem farkındalık eğitimini, ailesi ve sevdikleriyle birlikte izlemesini istedi.

Yaklaşık 1 saatlik eğitimde, "Afete Hazır Türkiye Kampanyası" ile "afete hazır aile, okul, gençler ve iş yeri" başlıkları altında bilgi verildi.

Risk ve tehlike arasındaki farkın örnekler verilerek anlatıldığı videoda, Türkiye'nin deprem geçmişi ve meydana gelen depremlerin neden olduğu yıkımlar anlatıldı.

Afet ve acil durumlara karşı gerekli hazırlıklar yapıldığı takdirde, aile bireylerinin karşılaşacağı zararların en aza indirilmiş olacağı vurgulanan görselde, en az 3 günü kapsayan afet ve acil durum aile planı yapılması istendi.

Ev satın alınırken ya da kiralanırken bir evde nelere dikkat edilmesi gerektiği de detaylı olarak anlatılrken, gerekli bilgilerin, belediyelerin ilgili birimlerinden alınabileceği belirtildi.

Evinizde tehlike avı yapın

Zorunlu deprem sigortası yaptırmanın öneminin altı çizilen videoda, evde "tehlike avı" yapıp risklerin azaltılması ve eşyaların sabitlenmesi gibi önlemlerle alınması gereken tedbirlere işaret edildi.

Evdeki yanıcı maddelerin kontrol altına alınması, yanlış konumlandırılmış ve devrilmesi mümkün eşyaların kaldırılması ve evin her odasında güvenli noktaların önceden belirlenmesi istenen videoda, acil durum telefon numaralarının da evdeki her birey tarafından öğrenilmesi istendi ve afet sonrasında hatları meşgul etmeden kısa sürede nasıl bilgi verilmesi gerektiği anlatıldı.

Afet ve acil durum çantasının 72 saatlik ihtiyacı karşılayacak şekilde önceden hazırlanması gerektiği de hatırlatılan eğitimde, söz konusu çantada olması gerekenler tek tek kaydedildi. Çantanın taşınabilecek ağırlıkta olmasının önemine işaret edildi.

Deprem anında tahliyenin önemli olduğu ve bunun için yolların önceden açık tutulması gerektiği de anlatılan videoda, toplanma alanlarının e-Devlet üzerinden öğrenilmesi istendi.