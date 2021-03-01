K vitamini nedir nelerde K vitamini var eksikliği belirtiler neler?

Aşırı kanamaları önlemek için kanın pıhtılaşmasına yardım eden K vitamini nedir, hangi besinlerde K vitamini vardır? Peki K vitamini eksikliği belirtileri neler?

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K vitamini, kan pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Pıhtılaşma, vücudun hem içinde hem de dışında aşırı kanamayı önlemeye yardımcı bir işlemdir. Pıhtılaşma sürecinde işe yarayan proteinleri üretmek için vücudun K vitaminine ihtiyacı vardır. K vitamini eksikliği olan kişilerin vücudunda bu protein yeterli değildir. Peki K vitamini eksikliği belirtileri neler?

K Vitamini Eksikliği Nedir?

K vitamini, aşırı kanamaları önlemek için kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Diğer birçok vitaminin aksine, K vitamini tipik olarak bir besin takviyesi olarak kullanılamamaktadır. Çünkü K vitamini aslında bir grup bileşiktir ve bu bileşiklerin en önemlileri K1 ve K2 vitaminidir. K1 Vitamini çoğunlukla filokinon bitkilerden yani yeşil yapraklı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini (menakinon), büyük ölçüde et, peynir ve yumurtadan elde edilir ve bakterilerden sentezlenir. Her iki alt türü de vücutta benzer şekilde çalışmaktadır.

K vitamini, kan pıhtılaşmasında önemli rol oynar. Pıhtılaşma, vücudun hem içinde hem de dışında aşırı kanamayı önlemeye yardımcı bir işlemdir. Pıhtılaşma sürecinde işe yarayan proteinleri üretmek için vücudun K vitaminine ihtiyacı vardır. K vitamini eksikliği olan kişilerin vücudunda bu protein yeterli değildir.

Bebeklerde - yetişkinlerde K vitamini eksikliği nadirdir çünkü yenilen yiyeceklerin çoğu yeterli miktarda K1 içerir ve vücut kendi başına K2 yapar. Ayrıca vücut mevcut K vitamini kaynağını geri dönüştürmede de iyidir. İçinde olunan belli koşullar ya da kullanılan bazı ilaçlara bağlı olarak, besinlerle beraber alınan miktarın yeterli olmaması, vücutta üretiminde problem olması gibi nedenlerle K vitamini emilimi ve oluşumu yetersiz kalabilir. K vitamini eksikliği, kanama bozuklukları ile kendini göstermektedir. Bebeklerde karşılaşılan K vitamini eksikliğinde dışarıdan vitamin takviyesi verilmesi gerekebilir.

İnsanlar Neden K Vitamini Alır?

Düşük K vitamini seviyeleri, kontrolsüz kanama riskini artırabilir. Yetişkinlerde K vitamini eksiklikleri nadir olmakla birlikte yeni doğan bebeklerde çok yaygındır. Yeni doğanlar için tek bir K vitamini enjeksiyonu standarttır. K Vitamini ayrıca kan inceltici ilaçların aşırı dozunu önlemek için kullanılır.

Hangi Besinler K Vitamini Yönünden Zengindir?

K vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve tereyağı, zeytinyağı gibi yağlarla bir arada tüketmek emilimini arttırır.

Ispanak, pazı, brokoli, karnabahar, pancar yaprağı, maydanoz, kuşkonmaz, kekik, fesleğen, taze soğan, marul, lahana, bezelye, domates, kereviz taze fasulye gibi sebzeler

Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, sakatatlar

Nar, kivi, böğürtlen, çilek, avokado, incir gibi meyveler

Fındık, ceviz, kaju, pikan cevizi gibi kuru yemişler

K Vitamini Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Besinler beraberinde K vitamini alınmamasının yanı sıra birçok farklı nedenden ötürü gelişebilen bir problemdir.

Kan sulandırıcı ilaçların kullanımı

Antibiyotik kullanımı vücutta üretilen K vitamini miktarının azaltılmasında rol oynar

K vitamini yönünden yetersiz bir beslenme planının uygulanmasına bağlı olarak

Vücutta besinlerle alınan yağların emiliminde bozukluklara neden olan hastalıklar

Çölyak, Crohn ve ülseratif kolitgibi inflamatuar bağırsak hastalıklarına bağlı olarak

Karaciğerve safra yollarına ilişkin rahatsızlıklar

Kistik fibrozis

Bağırsakların belli bir kısmının çıkarılmış olması

Yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinde rol oynayan nedenler:

Anne sütünün K vitamini bakımından yeterli olmaması

K vitamininin anne plasentasından bebeğe doğru bir şekilde geçmemesi

Yenidoğan bebeklerde yaşamın ilk döneminde vücut tarafından K2 vitamini üretememesi

Yenidoğan bebekte yaşamın ilk döneminde karaciğerin yeterli ölçüde kullanılamıyor olması

K Vitamini Hangi Hastalıklardan Korur?

Karaciğer kanseri

Osteoporoz

Prostat kanseri

Kalp ve damar hastalıkları

Eklem kireçlenmeleri

Alzheimer

Kalp krizive damar sertliği

Belirtiler



K Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

K vitamini eksikliğinin en karakterize belirtisi aşırı kanamadır. Kesik ve yara gibi yüzeysel durumlar haricinde meydana gelebilecek kanamalar olabileceğini göz ardı etmemek gereklidir.

K vitamini eksikliğinde görülebilecek diğer belirtiler:

Ciltte kolay çürüme

Tırnak altlarında meydana gelen pıhtılar

Vücut mukoza zarında meydana gelen kanamalar

Koyu renkli ve kan içeren dışkı

Bebeklerde K vitamini eksikliği belirtileri:

Göbek kordonu bölgesinde meydana gelen kanama

Deride morarma

Diş etlerinde kanama

Yüzde, ciltte burunda, sindirim sisteminde veya vücudun farklı bir bölgesinde kanama meydana gelmesi

Sünnet edilen bebekte geç iyileşme ve kanama sorunları

Ani beyin kanamaları