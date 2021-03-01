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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci

Fenerbahçe'de uzun zamandır sakatlığından dolayı takımını yalnız bırakan Luiz Gustavo, bireysel saha antrenmanlara başladı.

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Fenerbahçe'nin ligde Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve 6 maç (ligde 4, kupada 2) kaçıran Gustavo, bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en uzun sakatlığını geçiren Brezilyalının yokluğunda Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazandı, ikisini de kaybetti.

Sarı Lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe'ye yenilirken; Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından 3'er puan topladı. 

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