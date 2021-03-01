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İş Bankası'ndan PTTBank kararı! Bugünden itibaren kaldırıldı

İş Bankası milyonlarca müşterisini ilgilendiren bir karara imza attı. Banka PTT ile işbirliğinin sonlandırıldığını, PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

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İş Bankası, bugünden itibaren PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. 

İş Bankası tarafından birçok müşteriyi yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. İş birliği sona erdi. Borç ödeme işlemi artık yapılamayacak. 

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
 
"Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."

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