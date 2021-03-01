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İstanbul'da iğrenç olay! Eve boya ustası çağırdı kapıyı açınca şok oldu

İSTANBUL'da 41 yaşındaki Emriye K. tadilat için evine çağırdığı 34 yaşındaki Veysel T.'nin saldırısına uğradı.

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İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki Emriye K. evinin tadilat ve boya işlerini yaptırmak için anlaştığı 34 yaşındaki Veysel T.’nin saldırısına uğradı. Evin tadilatı için 5 gün boyunca eve gelip giden boya ustası Veysel T. işi geç saate kadar uzatınca Emriye K. gitmesini istedi. Ancak 2 saatlik bir işi kaldığını söyleyen T., “Yarın 2 saatlik iş için bir daha gelemem” dedi.

Odasına giderek kapıyı kilitleyen Emriye K. uyumaya başladı. Bir süre sonra uyanan K., odasının kapısının zorlandığını fark etti. Kapıyı açınca 5 gün boyunca evine gelen ustayı görünce şok olan K. Veysel T.’yi evden kovdu. Ertesi gün polise giderek suç duyurusunda bulunan Emriye K., “Evden çıkarken bana küfürler etti. ‘Bir kere öpsem ne olur?’ deyip cinsel ilişki teklif etti. Beni öpmeye çalışırken de kolumdan çekerek yaraladı" dedi. 

"İsmini yayacağım diye mesajlar atıyor"
Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre evden ayrıldıktan sonra T.’nin kendisine mesaj attığını söyleyen Emriye K., “Benimle birlikte olmuyorsan senin ismini yayacağım diye mesajlar atıyor” sözleriyle anlattı. Şikayetin ardından gözaltına alınan Veysel T. suçlamaları reddetti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Veysel T. hakkında, “cinsel saldırı”, “cinsel taciz”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.




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