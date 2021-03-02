Korkma bebeğim dedi ilahiler açıp yaptı! Maraş'ta bir kadın kabusu yaşadı
40 yaşındaki Filiz Demet, gittiği güzellik merkezinde kabusu yaşadı. 'Korkma bebeğim çok güzel olacaksın' dediler sonu felaket oldu.
KAHRAMANMARAŞ ’ta yaşayan Filiz Demet (40) yüzündeki çiziklerin giderilmesi için Onikişubat ilçesindeki bir güzellik merkezine gitti. Burada yapılan işlem ve tedavi sonrası yüzünde şişlikler ve morarmalar oluştu.
Daha önce iki güzellik merkezine gittiğini ve yanlış tedavi sonrası zor günler geçirdiğini söyleyen Filiz Demet, “Ben iki güzellik merkezi mağduruyum. Üçüncü güzellik merkezine gittiğimde alnımın ortasında bir çizik vardı ve onun dolgusu için gittim." dedi.
Panik olur diye anlatmadı: İşlemin kendisine anlatılmadığını belirten Demet "Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum’ dedi. Ben de kampanyayı sorduğumda, ‘sana anlattığımda paniklersin hastalar evrenden kötü enerji çağırıyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar ve panikledikleri için kötü sonuçlar oluyor’ dedi. Bana işlemi anlatmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.
Sen çok güzel olacaksın: İşlemin ne olduğunu bilmiyordum. Masaya yattım ve korktuğumu söyledim. O da bana, ‘korkma bebeğim’ dedi ve ilahiler açtı. ‘Evrene güzel mesajlar gönderelim sen çok güzel olacaksın’ dedi ve uyuşturdu.