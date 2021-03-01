Siirt'te silah sesleri yükseldi! Saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

SİİRT'te silahlı saldırı meydana geldi. Saldırganın silahından çıkan mermilerin hedefi olan 3 kişi öldü.

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Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı.

Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.