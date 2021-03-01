BIST 1.502
DOLAR 7,28
EURO 8,77
ALTIN 407,86
HABER /  YEREL

Denizli'de uyurken hayatının şokunu yaşadı! Oda bir anda tozla dolu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de evinde uyuyan Meryem Uslu gece saatlerinde hayatının şokunu yaşadı. Manevra yapan TIR'ın evin duvarına çarpmasıyla Uslu ölümden döndü.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde, Akçeşme Mahalle Neşet Çakır Caddesinde yaşandı. Dursun Gerçekcioğlu kullandığı 19 BM 081 plakalı tırla caddede dönmek için geriye doğru manevra yaptı. Gerçekcioğlu arkasındaki tekli katlı evi fark etmeyince, tıra bağlı olan dorseyle duvara çarptı. Evin duvarı büyük ölçüde  hasar gördü. Duvardan  kopan parçalar   kaza sırasında yatağında uyuyan Meryem Uslu'nun ayaklarının üzerine devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvar parçalarının üzerine devrilmesi sonucu büyük korku yaşayan Uslu, kazayı ayaklarındaki  hafif sıyrıklarla atlattı. Uslu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"Önce deprem oluyor sandım"
Tırın çarpması sonucu duvarın bir kısmının ayaklarının üzerine devrildiğini söyleyen Meryem Uslu, "Önce deprem oluyor sandım. Oda tozla doldu, hiçbir şey göremedim. Bende tırın çarptığı duvarın önünde yatıyordum. Duvar parçaları ayaklarımın üzerine düştü. Duvarın tamamı üzerime göçebilirdi. Ucuz atlattık" dedi. Akçeşme Mahalle Muhtarı Şaban Heybeli ise, ev sahibi Meryem Uslu'nun ucuz kurtulduğunu, duvar parçalarının ayaklarının üzerine düştüğünü söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yaşını duyan inanamadı! Samsun'da 4 kişi zor kaldırıyor ailenin hayatı kabusa döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den istifa eden Teoman Sancar'ın seks kaseti mi var? Olay vekil konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Laiklik tartışılamaz
Ayak uyuşması neden olur evde ayak uyuşması nasıl geçer?
İş Bankası'ndan PTTBank kararı! Bugünden itibaren kaldırıldı
CoronaVac aşısı ile ilgili iddialara Keymen İlaç’tan açıklama her türlü faturayı ibraz ederiz
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci
Eski eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı
Çiğ köfteciyi döven kişi 'basurum var' dedi tepkilere verdiği yanıtlar çok konuşulacak
Cyle Larin'e Premier Lig kancası! Beşiktaş 15 milyon Euro istiyor
Gökdeniz Bayrakdar: Beşiktaş’tan da teklif geldi
Yorumlar