Diyarbakır'da şüpheli ölüm! 11 yaşındaki kız çocuğu elbise dolabında asılı bulundu

DİYARBAKIR'da 11 yaşındaki kız çocuğu elbise dolabından asılı halde bulundu. Küçük kızın evde annesine ait yazmayla intihar ettiği iddia edildi ancak olayı şüpheli bulan polis, geniş çapta inceleme başlattı.

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Olay, dün Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki H.Ö., gün içerisinde annesi çamaşırları asarken odasına gitti. Annesi, kızının bilgisayarla uğraştığını düşünerek işlerini yapmaya devam etti.

Bir müddet kızından ses alamayan anne, odaya girdiğinde kızının cansız bedenini elbise dolabına asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede H.Ö’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis şüpheli dedi

H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.