Bitcoin endişe veriyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

Bitcoin geçen hafta rekor kırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası,

BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar

yürütülmektedir."

Bitcoin 58 bin dolara kadar çıktı

Bazı büyük şirketlerin kripto para birimlerini destekleyici adımları ve yatırımlarıyla Bitcoin'in fiyatı 58 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti. Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi. Şu an itibariyle Bitcoin 47 bin 300 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yasa dışı finansmanda kullanılıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.