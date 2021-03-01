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Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı

Anadolu Ajansı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 16 Aralık'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı.

Kuaförlerde bu nedenle yoğunluk yaşandığı gözlendi. 

Köln'de 20 yıldır kuaförlük yapan Filiz İlboğa, açılma kararını çok iyi karşıladıklarını belirterek, "2,5 ay kapalıydık. Zor zamandı. Çok yoğunuz şu an randevularımız dolu." dedi.

İlboğa, kapandıkları dönemden bu yana kendilerine söz verilen devlet yardımlarının hala ulaşmadığını vurgulayarak, "Ailemin desteğiyle ayakta kalabildim. Bugüne kadar bana ulaşan bir devlet yardımı olmadı. Birkaç arkadaşım dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bundan sonra ne kadar açık kalacağız, ne zaman kapanacağız diye endişeli bir bekleyişimiz de var." diye konuştu.

Kuaförlere gelenler önce hazırlanan kişisel bilgiler formunu doldurmak zorunda kalıyorlar.

Maske ve mesafe kuralına uymayanlar kuaförlere kabul edilmiyor.

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