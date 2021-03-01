BIST 1.507
DOLAR 7,26
EURO 8,74
ALTIN 404,73
HABER /  POLİTİKA

Meclis'e sunuldu! AK Parti'den 12 maddelik torba teklif

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve partisinden 21 milletvekilinin imzasını taşıyan Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Abone ol

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor

Bu kapsamda 7 farklı kanunda değişiklik yapılırken, söz konusu kanun teklifiyle; 1950-1951 yıllarında Seyhan Nehri'nin seddelerinin yapımı sırasında tahliye edilen vatandaşlar ve Akşehir Gölü'nün kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor.

Dikkat çeken maddeler

Teklifle ayrıca; nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasını teşvik edecek düzenlemelerin yapılması, 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerine ilişkin olarak özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da borç üstlenim anlaşmasında taraf olmasının sağlanması, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılması, TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin bütçelerinin hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi amaçlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi kentlerde kısıtlamalar kalkacak? İşte o illerin listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray'da aşı krizi çıktı! Ücret konusu büyük tepki çekti
Almanya'da kuaför ve berber salonları yeniden açıldı
Sivas'ta Covid-19’u unuttular! Film izler gibi izlediler
Pul biber diyeti nedir nasıl yapılır 3 günlük diyet listesi örneği
Bitcoin endişe veriyor Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Olay TV kapanınca işsiz kalmıştı! Duygu Demirdağ'ın yeni adresi belli oldu
Çorum'da asırlık türbede kent halkını şaşırtan gerçek
Zonguldak'ta sağlıkçı oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip kesti
Ruslardan Pelkas için 7 milyon euroluk teklif
Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden evlat nöbetindeki annelere ziyaret! Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum
Yorumlar 2 yorum