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Antalya'da evine giren hırsızı kovalayıp yakaladı! Hayatı karardı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 34 yaşındaki Murat Oktay evine giren hırsızı 70 metre kovaladıktan sonra yakaladı. Hırsız tarafından yüzünden vurulan Oktay'ın hayatın karardı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, Çobanlar Mahallesi’nde bir eve girdi. Girdiği evden yaklaşık 10 bin TL çalan şahıs kaçmaya çalışırken sesleri duyan ev sahibi Murat Oktay (34), hırsızı evin balkonunda fark etti. Balkondan atlayan şahsın peşinden koşan ev sahibi Murat Oktay, yaklaşık 70 metre hırsızı kovaladı.

Kovalamaca sonucu hırsızı yakalayan Oktay, hırsızla boğuşmaya başladı. Oktay hırsızı yere yatırıp tutmak isterken, hırsız Oktay’ın yüzüne doğru 4 el ateş etti. Yüzünden vurulan Oktay’ı babası Yaşar Oktay fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Oktay önce Gazipaşa Devlet Hastanesi ardından Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Biri 2 diğeri 1.5 yaşında 2 kız çocuğu babası olan Oktay’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


"Sabah kalktığımızda telefonla motorun anahtarı yoktu"
Hırsızın aynı gece Oktay’ın evinden yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan Rıfat Oktay’ın da evine girdiği öğrenildi. Rıfat Oktay’ın evinden cep telefonu ve motorun anahtarını çalan hırsız kayıplara karıştı. Telefonu ve motorunun anahtarları çalınan Rıfat Oktay, “Gece uyuyorduk. Bizim haberimiz olmadı farkında değiliz. Sabah kalktığımızda telefonla motorun anahtarı yoktu. Telefon mutfakta olduğu için haberimiz olmamış zaten. Adam telefonla anahtarı almış gitmiş. Buradaki olayı da bilmiyorum. Onu duymadım haberim olmadı” dedi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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