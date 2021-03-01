BIST 1.507
DOLAR 7,26
EURO 8,74
ALTIN 404,73
HABER /  YEREL

Kırklareli'nde otomobil ve kamyon çarpıştı araç hurdaya döndü! Ölüler var

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nde otomobil ve kamyonun çarpışması sonucu feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Eriklice köyü yakınlarında Sercan B. (28) udaresindeki 05 ET 035 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ayhan Şahin idaresindeki 16 CC 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Tofaş marka otomobilde bulunan Ayhan Şahin (29) ile Sümmani Şahin (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Başsavcısının ardından cenazeler itfaiye ekiplerinde araçtan çıkarıldı. Cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Sercan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gerçekleşen kaza sebebiyle Eriklice köyüne 1 saat ulaşım sağlanamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yaşını duyan inanamadı! Samsun'da 4 kişi zor kaldırıyor ailenin hayatı kabusa döndü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş'tan mektup: Artık bu çatışmalar, bu savaş bitmelidir
Geceyi aydınlattı Ordu'da yolda bulup satışa çıkardı! Samsun Trabzon Giresun Tokat Kayseri'den görüldü
Nicolas Sarkozy'e "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezası
İki üniversite okudu maaş yetmedi! Eskişehir'de oto kurtarıcı olmayı seçti
Gomis Galatasaray'dan neden ayrıldığını anlattı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Normalleşmede kritik gün yasaklar kalkıyor
Güzelleşmek istedi ölümden döndü! Karaciğeri iflas etti
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan fezleke açıklaması
Kılıçarslan kimdir tarihteki yeri ve önemi Kılıçarslan mezarı nerede?
İstanbul'da devlete şikayet edince olanlar oldu: Beni öldürmek istediler
Yorumlar