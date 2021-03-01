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Güzelleşmek istedi ölümden döndü! Karaciğeri iflas etti

Demirören Haber Ajansı

ABD'de 37 yaşındaki Dana Smith burnuna piercing taktırdı. İşlem sırasında Hepatit B’ye yakalanan Smith ölümden döndü.

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ABD’nin New York kentindeki Queens bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Dana Smith, sol burnuna taktırdığı elmas piercing hayatını kabusa çevirdi. İştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in vücudundan virüs tespit edildi. Hepatit B hastalığına yakalanan Smith'i tedavi eden doktorlar vücudundaki virüsü taktırdığı burun piercing’inden kaynaklandığını tespit etti. Tedavisi ağırlaşan Smith’in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith’e önce Hepatit B kaynaklı ‘nadir görülen karaciğer yetmezliği’ teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehlikeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başırılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi. 

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