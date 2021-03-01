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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan fezleke açıklaması

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, fezleke tartışmalarıyla ilgili “Özgürlük alanı milli irademize, egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne, barışımıza tehdit amacıyla kullanılamaz” dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.  Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen fezlekelerle ilgili tartışmalara değinen Özkan, şunları söyledi:

“Anayasa 83. Madde bağlamında içtüzük 131. ve 135. maddelerinde karşılığını bulan düzenlemelerde, yasama dokunulmazlığı ülkenin birlik, beraberlik, Anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne, bu ülkenin barışına tehdit amacıyla kullanılmamalıdır. Anayasal hukuk düzeni vatandaşlarımıza ne hak tanıyorsa, milletvekillerine de Anayasa ve iç tüzük hükümleri, demokrasi çerçevesinde faaliyet, söylem ve eylem gerçekleştirmeleri açısından özgürlük alanı verir. Bu özgürlük alanı milli irademize, egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne, barışımıza tehdit amacıyla kullanılamaz.”

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