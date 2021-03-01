Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan neden ayrıldığını anlattı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı Kırmızılı günleriyle ilgili konuştu. Galatasaray'dan ayrılma nedeniyle ilgili olarak da ekonomik nedenleri gösterdi.

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Galatasaray'da oynadığı dönemdeki futboluyla ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis, ayrılık sürecini anlattı. Sarı Kırmızılı forma altında 32 gol atan ve 6 da asist yapan Fransız yıldız, neden ayrıldığıyla ilgili olarak Fransa'da yayın yapan Sofoot dergisine, "Galatasaray ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Galatasaray'da, gol rekoru ve şampiyonlukla hedefime ulaşmıştım. Premier Lig'de Swansea forması giyerken yaşanılan başarısızlıkların ardından Fransa dışında ilk kez kazandım" açıklamasını yaptı.

Al-Hilal'den teklif geldiğinde 33 yaşında olduğunu hatırlatan Gomis, "Belli bir yaşı geçtikten sonra ekonomik unsurlar önemli hale geliyor. O dönem teklif yapan Al-Hilal, birden fazla unsuru bir araya getirdi. Mali yönde bunların arasındaydı" diye konuştu.

Galatasaray'a da 6 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak ayrılan Gomis, Sarı Kırmızılı günleriyle ilgili olarak, "Kariyerimin başında panterdim. Galatasaray'da oynadıktan sonra aslan oldum. Galatasaray, gerçek bir aslan istediği için beni transfer etmişti. Fransa'da bana panter diyorlardı ama ben hayvanların kralı olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi'yle ilgili olarak da Gomis, "Burası Avrupa'nın algılayabileceğinin aksine çok büyük bir kulüp. Suudi Arabistan'da PSG gibiyiz, yenilmesi gereken bir takımız. Bize karşı herkes kapanıyor. Çok ufak boşluklar bulabiliyorsunuz. Gol atmak kolay değil, fiziksel olarak çok güçlü olmak zorundasınız"

Yaşına göre kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Gomis, Al Hilal'in Asya şampiyonluğuyla ilgili de, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıklarından bu yana yirmi yıl geçmişti, gidip bu kupayı almak heyecan vericiydi. Bugün, uzun vadede hala iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.