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Mansur Yavaş'tan 'köpek katliamı' açıklaması: Bizzat takipçisi olacağım

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Altındağ, Yenimahalle ve Gölbaşı'ndaki köpek katliamlarıyla ilgili, "Vahşetin fail ya da failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım" açıklaması yaptı.

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Mansur Yavaş, Gölbaşı'nda boş bir arazide, moloz ve toprak yığınlarının altında bulunan 20 köpeğe ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "Kentimizde, can dostlarımızı hedef alan insanlık dışı olaylara ilişkin takibimiz sürüyor. Bu vahşetin fail ya da failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İki gün önce Ankara’nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde onlarca köpeğin cansız bedeni bulunmuştu. Dün ise Gölbaşı'nda üzerlerine moloz ve hafriyat dökülmüş halde 20 kadar ölü köpek bulundu. Köpek ölüleri, incelenmek üzere belediye ekiplerince toplanarak götürüldü.

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