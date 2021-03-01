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Geceyi aydınlattı Ordu'da yolda bulup satışa çıkardı! Samsun Trabzon Giresun Tokat Kayseri'den görüldü

Demirören Haber Ajansı

Önceki gün 11 ilde gece yarısı gökyüzünde birkaç saniye görülen ışık huzmesi heyecan yaratmıştı. Ordu'da yol kenarında bulduğu siyah taşın göktaşı olduğunu iddia eden Yaşar Aktaş, internetten satışa çıkardı.

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Doğu Karadeniz’de Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde önceki gün saat 23.57’de gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık huzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık huzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yaşar Aktaş da, görülen doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti. Bölgeye giderek arama yaptığını, kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu ileri süren Aktaş, arama yaptığı bölgede ağır bir demir kaynağı yapılmış gibi bir koku olduğunu söyledi. Aktaş, “Cumartesi günü gökten sanki havai fişek gibi yeşil renkte ateş düşer gibi oldu. Sonrasında o cisim yere düştü. Gece vakti olduğu için cismin düştüğünü düşündüğüm yere gidemedim. Sabah erken saatte o bölgeye doğru arayarak yürümeye başladım. Yolun kenarındaki bir taş dikkatimi çekti. Taşı alarak inceledim. Daha sonra eve getirdim. Taşın mıknatısa tutunduğunu gördüm. Bilim insanlarına fotoğraflarını yolladım. Ben cismin göktaşı olabileceğini düşünüyorum” dedi.


İnternetten satışa çıkardı
Taşı internette satışa koyduğunu da kaydeden Aktaş, “Trabzon'da bu işi yapan insanlar, yapılan analizler sonucu gerçek çıkması anlamında, küçük olan parçasının dahi 20 bin dolar civarında paralar edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine taşı internet üzerinden satmak istiyorum ve ilana koydum. Bazı kişiler almak için teklif verdi” diye konuştu.

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