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ABD’de feci olay! Soyguncular gasp ettikleri kadını arabayla metrelerce sürükledi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde soyguncular, çantasını çaldıkları kadını yolun ortasında sürükledi. Dehşet anbean kaydedildi.

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Olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde bulunan Çin Mahallesi'ndeki bulvarda meydana geldi. Araçla gerçekleştirilen kapkaç olayında soyguncular, aracın arka kapısını açarak kadının çantasına uzandı. Çantasını bırakmamakta direnen kadın, hareket eden araçla birlikte yolda metrelerce sürüklendi.

Olaya karışan Jenny adlı kadının eşi Eric, ABD medyasına yaptığı açıklamada,“Eşim saldırının psikolojik etkisini hala atlatamıyor. Şu anda her şeyden çok, korkuyor” dedi. Oakland Polis Teşkilatı, olayın kapsamlı incelendiğini, soyguncuların arandığını duyurdu.

ABD
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