BIST 1.510
DOLAR 7,25
EURO 8,74
ALTIN 404,93
HABER /  DÜNYA

Vakaların patladığı Finlandiya'da hükümet karar aldı! Ohal ilan edildi

İhlas Haber Ajansı

Avrupa ülkesi Finlandiya'da koronavirüs vakaları artışa geçince hükümet tarafından ohal ilan edildi.

Abone ol

Finlandiya hükümeti, ülke genelindeki korona virüs vakalarında artış kaydedilmesiyle harekete geçti. Hükümet, vaka sayısındaki artışı gerekçe göstererek önlemlerin arttırılması için olağanüstü hal ilan etti. Hükümet aynı zamanda, parlamentoya bar ve restoranların 8 Mart’tan geçerli olacak şekilde 3 haftalığına kapatılması teklifinde bulundu.

Başbakan Sanna Marin, bakanların Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile işbirliği yapılması kararı aldığını söyledi. Ülke genelinde bugün 720 korona virüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 58 bin 64 olarak, can kaybı sayısı 750 olarak açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan'a ilişkin dikkat çeken mesaj
Markus kimdir Uyanış Büyük Selçuklu Markus tarihteki yeri ve önemi
Antalya'da bir anne 2 kez yangın çıkardı üçüncüsünde felaket kaçınılmaz oldu
Kırklareli'nde otomobil ve kamyon çarpıştı araç hurdaya döndü! Ölüler var
Geceyi aydınlattı Ordu'da yolda bulup satışa çıkardı! Samsun Trabzon Giresun Tokat Kayseri'den görüldü
Mansur Yavaş'tan 'köpek katliamı' açıklaması: Bizzat takipçisi olacağım
Nicolas Sarkozy'e "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezası
İki üniversite okudu maaş yetmedi! Eskişehir'de oto kurtarıcı olmayı seçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Pandemi hızımızı kesmedi
Gomis Galatasaray'dan neden ayrıldığını anlattı
Yorumlar