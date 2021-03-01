Vakaların patladığı Finlandiya'da hükümet karar aldı! Ohal ilan edildi

Avrupa ülkesi Finlandiya'da koronavirüs vakaları artışa geçince hükümet tarafından ohal ilan edildi.

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Finlandiya hükümeti, ülke genelindeki korona virüs vakalarında artış kaydedilmesiyle harekete geçti. Hükümet, vaka sayısındaki artışı gerekçe göstererek önlemlerin arttırılması için olağanüstü hal ilan etti. Hükümet aynı zamanda, parlamentoya bar ve restoranların 8 Mart’tan geçerli olacak şekilde 3 haftalığına kapatılması teklifinde bulundu.



Başbakan Sanna Marin, bakanların Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile işbirliği yapılması kararı aldığını söyledi. Ülke genelinde bugün 720 korona virüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 58 bin 64 olarak, can kaybı sayısı 750 olarak açıklandı.