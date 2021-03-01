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Van'daki vaka artışının nedeni belli oldu! Gizli taziyeler

VAN'da yasak olmasına rağmen gizli yapılan iki taziye, vaka sayılarında artışa neden oldu. Vali Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

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Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van’da uzun zamandır artış göstermeyen Covid-19 vaka sayısı, yasak olmasına rağmen kurulan taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi.

Evler karantinaya alındı

Özalp İlçesinin Çubuklu Mahallesi’nde Erzengin ailesi ve Tuşba İlçesi’nin Altıntepe Mahallesindeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi. Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Validen uyarı

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

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