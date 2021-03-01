CHP'li Faik Öztrak'tan Teoman Sancar açıklaması! Gündeme oturan taciz, eşcinsellik kaset iddiaları

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, istifası gündeme oturan Teoman Sancar hakkında açıklama yaptı. Öztrak, ''kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Teoman Sancar açıklaması

CHP'den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar’ın istifasını değerlendiren Öztrak, “Sayın milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese. İstifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa onu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sancar iddialara ne dedi?

Teoman Sancar hakkındaki taciz, yolsuzluk ve eşcinsellik iddialarına ilişkin 'komplo' yanıtı verip, "Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.

Sancar, şunları söyledi:

“Tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

'Kaset var diye, baskı oluşturuldu'

Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı… Bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, Kaset var diye, baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım… Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim… Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim…

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.

Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP’den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim.”