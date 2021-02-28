CHP'li belediyelerde rezillik başladı! İstanbul'u çöp dağları ve kokusu sardı
İSTANBUL'da 7 ilçede kaynayan kazanlar sonunda vatandaşa toplanmayan çöpler, kirlilik ve koku olarak dönmeye başladı ve durum giderek kritik bir hal almaya başladı.
İstanbul'un CHP yönetimindeki belediyelerinde grev krizi büyümeye devam ediyor. Bakırköy ve Kadıköy belediyelerinde başlayan grevler; Ataşehir, Kartal, Maltepe, Beşiktaş ve son olarak Avcılar'a sıçradı. Grev nedeniyle aksayan hizmetler vatandaşların sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Özellikle Maltepe'de oluşan çöp yığınları yaşanan sorunun büyük bir krize dönüşmesine neden oldu.
Cadde, sokak ve semt pazarlarında bir haftadır toplanmayan çöpler giderek artıyor. Öte yandan CHP yönetiminin bu olaya sessiz kalması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerle kavga etmesi yaşanan rezaleti gözler önüne serdi.
İBB ve Maltepe Belediyesi işçileri arasındaki çöp toplama kavgasıda büyüyor. Maltepe'de greve giden işçiler, İBB'nin çöpleri toplamasıyla grev kırıcılığı yaptığını belirtti. İBB yönetimi ise yayınladığı bildiride, "Bazı çevrelerce İBB'ye yönelik 'grev kırıcı' yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir grup vatandaş tarafından "Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a Önerilerimizdir" başlığıyla bir bildiri yayımlandı. Bildiride yer alan maddeler şu şekilde: 15 milyon lira topladığı hasılatın sadece 600 Bin lirasını belediyeye aktaran MAPARK acilen özel şirketten alınmalı, otopark işletmesi Belediye tarafından işletilmelidir.