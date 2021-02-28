CHP'li belediyelerde rezillik başladı! İstanbul'u çöp dağları ve kokusu sardı

Öte yandan bir grup vatandaş tarafından "Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a Önerilerimizdir" başlığıyla bir bildiri yayımlandı. Bildiride yer alan maddeler şu şekilde: 15 milyon lira topladığı hasılatın sadece 600 Bin lirasını belediyeye aktaran MAPARK acilen özel şirketten alınmalı, otopark işletmesi Belediye tarafından işletilmelidir.