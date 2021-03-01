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Yunanistan'dan çaresizliğin itirafı: Türk İHA'larını Rusya bile durduramadı

Türk İHA ve SİHA'larını Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan Newpost sitesi, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

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2021 yılında envantere girecek AKINCI, Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde eden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI'nın test aşamalarını yakından eden Yunan Newpost sitesi, Atina'nın Türk İHA'larına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı IDEX 2021 için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarete dikkat çekti.

Bayraktar TB2'leri Ruslar bile durduramadı

Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Dağlık Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

Ruslar da endişeli

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından ele geçirilen Rus yapımı Pantsir füze savunma sisteminin Ankara'ya getirilerek ABD ve Türkiye tarafından incelenmesi Rusya'da paniğe neden oldu. Konuyu işleyen ve kupürlerine basan Rus basını, "Pantsirlerin teknolojik sırları açığa çıkarsa Türk İHA ve SİHA'larına karşı daha da etkisiz hale gelecek" diye yazdı. (Star)

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