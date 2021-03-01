İzmir'de haftasonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı Covid-19 kararı

İZMİR Covid-19 vaka sayıları itibariyle turuncu listede olduğundan hafta sonu yasağı kaldırılmadı.

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Yüksek riskli iller listesinde yer alan İzmir için hafta sonu sokağa çıkma yasağı da bir süre daha uygulamada olacak. Ancak bundan sonra cumartesi günü yasak yok, sadece pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar olan sokağa çıkma yasağı da tüm illerde bir süre daha devam edecek. Hafta sonları pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller şöyle:

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller : Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bilecik, Kütahya, İzmir, Muğla, Antalya, Karaman, Mersin, Kilis, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller

Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis, Ağrı ve Iğdır



Sarı (orta risk) listede olan iller : Manisa, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Bursa, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Bayburt ve Kars

İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:





İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.