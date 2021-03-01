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Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı planı

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın bozulan zemini dolayısıyla iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı'nın bozulan zemininden rahatsız.

Galatasaray yönetimi, Aslantepe'nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunacak.

Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

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