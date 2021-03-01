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Samsun'da bir kişi 50 liralık alacak yüzünden hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da 50 lira alacağını istediği şahıs ile tartışan kişi, silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 50 liralık borcunu almaya gittiği E.I. ile tartışan 37 yaşındaki T.S., olay yerindeki Y.I.'nın silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

T.S., 50 lira borç verdiğini ve bu parayı isteyince silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "50 lira borç verdim. Bu parayı istemeye gittim. Borçlum E.I., bana küfür etti. Ben de kendisini, 'Niçin küfür ediyorsun?' diye çekiştirdim. O da Y.I.'da silahla ateş etmesini istedi. Y.I. da bana tabancayla iki el ateş etti. 50 lira için vuruldum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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