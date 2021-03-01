Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Mart 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.638'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 645'i semptomatik olmak üzere 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 69 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 215 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 8 binin altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 610'u semptomatik olmak üzere 8 bin 424 yeni vaka tespit edilmişti.