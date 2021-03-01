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Aydın'da bir kişi 4 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde eşinin akrabası olan 4 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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Rusya’da ikamet eden Kırgızistan uyruklu M.U. (42), kısa süre önce kuzeni Kırgızistan uyruklu A.D. ve eşi H.A.A.’nın (27) yaşadığı Aydın Kuşadası’na geldi. M.U., Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta kuzeninin de oturduğu apartta ev kiralayarak kalmaya başladı.

Önceki gece uyandığında 4 yaşındaki kızı E.G.‘yi göremeyince telaşlanan anne, kuzeni A.D.’yi aradı. Çocuğunun onlarda olduğunu öğrenen anne, çocuğunu getirmelerini istedi. Kızının eve geldiğinde tedirgin ve korku içinde olduğunu gören M.U., kızına ne olduğunu sordu. H.A.A.’nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen E.G.’nin sözlerini duyan anne M.U., kuzeni A.D.'nin yaşadığı daireye giderek H.A.A’ya saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 yaşındaki kız çocuğunun annesi M.U.’nun ifadeleri doğrultusunda şüpheli H.A.A’yı gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan sabıkası bulunan H.A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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