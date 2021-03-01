İstanbul için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı işte Covid-19 kararı

İSTANBUL 'da uygulanan sokağa çıkma yasağı kabinenin aldığı kararla devam edecek. İzmir'de de yasak sürecek.

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İstanbul için hafta sonu sokağa çıkma yasağı da bir süre daha uygulamada olacak. Ancak bundan sonra cumartesi günü yasak yok, sadece pazar günü uygulanacak. Akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması da tüm illerde bir süre daha devam edecek. Hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller şöyle:

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller :İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller

Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı (orta risk) listede olan iller :Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Haritada mavi ve sarı olan iller hafta sonu yasağının kalktığı yerler. Turuncu ve kırmızı olan illerde ise yasak sürecek.