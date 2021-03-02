Haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı iller Türkiye Covid -19 haritasına bakın

TÜRKİYE'de normalleşme sürece son dakika açıklaması ile duyuruldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde kaldırıldı. O illeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haritayla paylaştı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sürecek, Ankara'da yasak kalktı.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas başta olmak üzere 40 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık olmayacak.

Turuncu listede yer alan İstanbul ve İzmir'de pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'e kadar olan yasak ise tüm illerde devam edecek.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak iller şöyle:

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller :İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller

Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı (orta risk) listede olan iller :Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:

