BIST 1.530
DOLAR 7,34
EURO 8,83
ALTIN 408,05
HABER /  POLİTİKA

Haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı iller Türkiye Covid -19 haritasına bakın

TÜRKİYE'de normalleşme sürece son dakika açıklaması ile duyuruldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde kaldırıldı. O illeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haritayla paylaştı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sürecek, Ankara'da yasak kalktı.

Abone ol

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas başta olmak üzere 40 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı artık olmayacak.

Turuncu listede yer alan İstanbul ve İzmir'de pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Hafta içi akşam 21.00'dan sabah 05.00'e kadar olan yasak ise tüm illerde devam edecek. 

Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak iller şöyle: 

Turuncu (yüksek risk) listede olan iller :İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Kırmızı (çok yüksek risk) listede olan iller : Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Hafta sonu yasağının kalktığı iller
Mavi (düşük risk) listede olan iller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı (orta risk) listede olan iller :Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının kalktığı illeri gösteren harita:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaştı. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Haritada mavi ve sarı olan iller hafta sonu yasağının kalktığı yerler. Turuncu ve kırmızı olan illerde ise yasak sürecek. 

 

İlgili Haberler
Türkiye Covid-19 normalleşme kararları! Kafe, restoran ve mesai saati kararı Ankara'da bitti pazar günü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi İzmir'de haftasonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı Covid-19 kararı Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Mart 2021)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi kentlerde kısıtlamalar kalkacak? İşte o illerin listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kafe ve restoranlar saat kaçta açık olacak? HES kodu cafe ve lokantada zorunlu
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Gören şaştı kaldı aralarında 5 km var saat farkı 21 saat! Sebebi ise bakın ne
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri devam ediyor
Fas, Alman büyükelçiliğiyle ilişkileri kestiğini duyurdu
Cemre ne zaman düşer 3. cemre düşme tarihi 2021
Edirne Belediye Başkanı 'hayal kırıklığı' diyerek uyardı: Kovid kırmızısından bir an önce kurtulalım
Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu belli oldu
Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu
Instragram'dan Tiktok ve Clubhouse'a rakip özellik kullanıma girdi: Dört kişi...
Yorumlar 84 yorum