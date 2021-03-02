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Cemre ne zaman düşer 3. cemre düşme tarihi 2021

Havaların ısındığı, baharın yaklaşmakta olduğunun habercisi cemre düşmesi tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Peki nedir cemre düşmesi, cemre düşünce ne oluyor?

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Arapça bir kelime olan cemre, ateşin kor hali demektir. Halk arasında cemre düşmesi baharın gelişi olarak görülüyor. Cemre, ilk önce havaya sonrasında sırasıyla suya ve toprağa düşer. Doğanın uyanması ise ilk cemrenin düşmesiyle birlikte gerçekleşti. Peki, ikinci cemre suya düştü mü? 2. cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte son günlerde medyanın gündeminde olan cemre düşmesi sıralaması ile ilgili detaylar...

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor halindeki ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla önce havaya, sonra suya ve en sonda toprağa düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

İkinci Cemre Suya Düştü Mü?
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü.

Üçüncü Cemre Ne Zaman ve Nereye Düşecek?
Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanılır.

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