Gören şaştı kaldı aralarında 5 km var saat farkı 21 saat! Sebebi ise bakın ne

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan Büyük Diomede ve Küçük Diomede adalarının arasındaki 21 saat farkı sosyal medyada olay oldu.

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Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede viral haline geldi. Zira aralarında yaklaşık 5 km bulunan birbirine oldukça yakın iki adanın saat farkı ise 21 saat olması sosyal medya kullanıcıları şaşırttı. Pasifik Okyanusunda bulunan Büyük Diomede ve Küçük Diomede isimli iki adanın tam ortasından sıfır noktası sayılan baş meridyen geçiyor.



Baş meridyen dünyayı tümüyle saran hayali bir çember oluşturur ve bu çemberin doğusunda kalan bölge Doğu Yarımküre, batısında kalan bölge Batı Yarımküre olarak adlandırılır. Baş meridyen için günümüzde kabul edilen yaygın kanı Londra'nın Greenwich kasabasından geçtiği yönündedir. Uluslararası meridyen ya da Greenwich meridyeni gibi adlarla da anılır ve günün başladığı ilk nokta bu meridyen sayılır. İki adanın ortasından geçen baş meridyende gün adanın birinde başlıyor, tüm dünyayı dolaştıktan 21 saat sonra ise diğer adada sona eriyor.