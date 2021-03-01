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Kastamonu'da erkek yeğenini istismar eden hırdavatçı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kendisine çıraklık yapan erkek yeğeni K.U.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu belirlenen esnaf E.D. tutuklandı.

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KASTAMONU Cide ilçe merkezindeki E.D.'ye ait hırdavat dükkanında meydana gelen olayda; eniştesinin yanında çalışan K.U. (16), akşam eve döndüğünde babasına eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Olayın polise bildirilmesiyle E.D., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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