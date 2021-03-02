Yunanistan'ın denizde bıraktığı 32 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri buldu

YUNANİSTAN adalarına geçiş yapan 32 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itildi. Göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.Abone ol
Türk karasularına itilen ve açık denizde sürüklenen 32 göçmen bölgede devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. Bölgeye ek bot sevk edildi.
15 kişilik lastik bot içinde 32 düzensiz göçmen bulunurken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri bota alarak kurtardı.
Sahil güvenlik ekipleri uzun süre açık denizde aç susuz bekleyen göçmenlere battaniye ve kumanya dağıttı.
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