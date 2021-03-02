Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Avrasya Araştırma'nın son anketi kritik
Avrasya Araştırma son seçim anketini paylaştı. Dikkat çeken değişiklikler olduğu ortaya çıktı; Cumhur İttifakı yüzde 42, Millet İttifakı yüzde 40 oy alırken Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün seçmenleri de ortaya çıkmaya başladı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34,8 olurken, MHP de yüzde 7 oy alıyor. HDP ise yüzde 9,1'de gözüküyor.
İnce ve Sarıgül'ün seçmeni görünmeye başladı
Kemal Özkiraz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla son anket sonuçlarını duyurdu. Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Hareketi ile Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) toplam oy oranı yüzde 3 gözüküyor.
Özkiraz, paylaşımında ankete ilişkin şu açıklamaları yaptı: Anketlerimizde Deva ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık.
"Hangi partiye oy verirsiniz dedik"
Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak hangi partiye oy verirsiniz dedik.