BIST 1.527
DOLAR 7,30
EURO 8,78
ALTIN 402,07
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye aleyhine söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savunan Hatibzade, İranlı Büyükelçi'nin sözleri hakkında şu ifadelerini kullandı:

"Yanlış anlaşılma"

Hem İran hem de Türkiye hükümetleri, uluslararası ilişkilerin temel prensibi olan ulusal egemenlik ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda aynı görüştedir. İran Büyükelçisi'nin açıklamalarında bir yanlış anlaşılma meydana geldi ve bu durum, yapılan görüşmelerle giderildi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, dün Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'nin ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? Son anket kritik Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi son haber
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Sultangazi'de yangında mahsur kalan anne ve babasını alevlerin arasından kurtardı
DSÖ'den Covid-19 açıklaması: 2021'de bitmesi gerçekçi değil
Samsun'da 'gizli' ekibin koronavirüs denetimi sürüyor! Valiye anında bildiriyorlar
Burdur yasaklar kalktı mı hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu :20 gözaltı
Abdulkadir Selvi 'kaseti var' denilen CHP'li vekili yazdı iğrenç ötesi
'Acılı çiğ köfte dayağı' olayının yaşandığı dükkana bu kez de kardeşi saldırdı
Alex De Souza’nın heykeline otomobil çarptı
Yorumlar