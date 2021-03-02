BIST 1.527
DOLAR 7,30
EURO 8,78
ALTIN 402,71
HABER /  SPOR

Boupendza'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, transferiyle ilgili konuştu, "Krasnodar ile görüştük ama anlaşamadık. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların beni istemesi benim için onurdur" dedi.

Abone ol

Sakatlığıyla ilgili konuşan Boupendza, "Şimdilik süreç iyi işliyor. En kısa sürede umarım tekrar arkadaşlarıma yardım etmek için sahalara öderim.

Rusya'nın Krosnodar takımına transferinin neden gerçekleşmediği sorusuna ise Boupendza, "Krasnodar ile iyi bir süreçteydik. Ama olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Buradaki amacım öncelikle sezonu burada bitirmek. Çalışmalarımı bunun için devam ettiriyorum. Burada süreç tamamlandığında Krasnodar veya başka bir takım olabilir" dedi. 

İsminin Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldığının hatırlatılması üzerine Gabonlu oyuncu, "Öyle büyük kulüplerin isimlerin geçmesi, büyük kulüplerin beni istemesi önemli bir şey. Ama bu süreç içerisinde önemli olan takımımdaki başarımın devam etmesi. Burada sözleşmem devam ediyor: Burada sözleşmem devam ederken işim dışında bşka bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Burada sezonu bitirmek için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra sürece bakacağım" ifadelerini kullandı. 

Bundan sonraki hedefleri için ise Boupendza, "Süper Lig, ligler arasında önemli. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyim, etmez miyim bilinmez. Avrupa'nın büyük ligleri de var. Hatayspor gelecekte ne olacak, ona da bakarız. Futbolda her şey çabuk değişebiliyor. Önemli olan buradaki görevimizin tamamlanması" diye konuştu. 

Aboubakar ve Altay'a övgü
Süper Lig'de en beğendiği golcü oyuncu olarak Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ı söyleyen Boupendza, Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır için de "Süper Lig'in en iyi kalecisi. Fenerbahçe maçında bana çok zorluk çıkardı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin gece yarısı operasyonuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den tepki
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Celal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Anneleri eylemini sulandırdı! Ahmet Hakan ateş püskürdü
Sakarya'da şok! 23 kişinin testi pozitif çıkınca 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
İstanbul'da aracı aldığı gün hayatının şokunu yaşadı: Zor bir durum
Yunanistan'ın denizde bıraktığı 32 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri buldu
Avrupa’da aşı pasaportu hazırlığı! Dijital Yeşil Geçiş Kartı nedir nasıl uygulanacak
Sinop'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi gün sınırı geldi
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Yorumlar