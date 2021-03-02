Celal Kılıçdaroğlu Diyarbakır Anneleri eylemini sulandırdı! Ahmet Hakan ateş püskürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret edip "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" pankartı açtı. Ahmet Hakan, bu eylemin Diyar.akır Anneli işini sulandırmak olduğunu yazdı...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla Diyarbakır'daki anneleri ziyaret etmişti. Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun bu girişiminin Diyarbakır Anneleri eylemini sulandırma girişimi olduğunu söyledi.

Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi bir girişim

"Diyarbakır Anneleri... Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar." diyen Ahmek Hakan, yazısına şöyle devam etti: "Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar. Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar. İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...

'Ben de kardeşimi HDP'den istiyorum'

Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı. Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu...

“Ben de kardeşimi HDP’den istiyorum” diyerek... Diyarbakır Anneleri’nin yanında poz verdi.

Annelerin şerefli duruşu sululuklara meze yapılamaz

Diyarbakır Anneleri... Böyle ciddiyetsiz şovlara, böyle sulu yaklaşımlara, böyle politik sulandırmalara alet edilemez. Hiç kimse Diyarbakır Anneleri’nin şerefli duruşlarını, bu tür sululuklara meze yapamaz.