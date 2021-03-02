TÜİK Başkanlığına Sait Erdal Dinçer atandı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

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Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in TÜİK Başkanı olarak atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜİK'in önceki başkanı Cahit Şirin 15 Şubat'ta görevden alınmış ve yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirilmişti. Sait Erdal Dinçer'in atamasıyla kuruma asaleten görevlendirme gerçekleşti.

Sait Erdal Dinçer kimdir?

1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okuyan Sait Erdal Dinçer, aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerine 2005 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde devam eden Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunuyor.

İşsizlik hesaplaması değişiyor

Türkiye ekonomisinin 2000 sonrası dönemine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri mevcut olan ve iyi derecede İngilizce bilen Dinçer, çok sayıda Doktora ve Y. Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirdi.