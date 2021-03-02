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Sakarya'da şok! 23 kişinin testi pozitif çıkınca 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı.

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Kaynarca ilçesi Ziahmet Mahallesi'nde 23 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında 650 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mahallede kalan vatandaşların ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sağlanacak.

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