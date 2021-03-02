İBB'nin gece yarısı operasyonuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den tepki

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'daki dikey peyzajların yıkımına yeniden başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, peyzajların yıkımına tepki göstererek, "Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbulumuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." dedi.

Abone ol

İBB, daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başladı. "Yüksek maliyet" bahanesiyle duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri söken İBB'ye ilk tepki ise AK Parti'den geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarının konuşulduğuna dikkat çeken Kabaktepe, "Vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur?" dedi.

"60 metrekarelik dikey bahçe yılda 40 ton hava kirleticisini filtreliyor"

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, dikey bahçelerin kaldırılmasını eleştirmişti.

Öztürk, dikey bahçelerin sadece Türkiye'de değil, dünyanın değişik ülkelerinde de uygulanan bir metot olduğunu belirterek, "Bu gelecekte ülkelerin daha fazla yayınlaştıracağı ve uygulayacağı bir teknoloji. Türkiye de bu teknolojiye uzak kalmamalı. Yıkarak değil de yaparak, daha kaliteli hale getirerek, şebeke suyu yerine yağmur suyunu kullanarak ve sistemi iyileştirerek bu yapı daha iyi noktaya taşınabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Prof. Dr. Öztürk, dikey bahçe sistemlerinin sağladığı yararlara ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Bu yapılar havadaki kirleticileri filtre ediyor. Aynı zamanda karbondioksit dediğimiz sera gazı salınımının azalmasına neden oluyor. Ayrıca, bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkiliyor. Mesela, 60 metrekarelik bir alandaki dikey bahçe uygulaması, bulunduğu ortamda yılda 40 ton hava kirleticisini filtre ediyor. Egzozlardan çıkan ağır metalleri önemli oranda filtre ediyor. Yani 60 metrekare bir alanda 15 kilogram ağır metali filtre edebiliyor. Ağır metaller de solunum yoluyla ciğerlere kadar ulaştığında kanser etkisi yapıyor. Öte yandan, 1 metrekare alanda 2,3 kilogram karbondioksiti yutuyor, yani emiyor. Yerine de yine 1 metrekarede 1,7 kilogram oksijen yani taze hava salımlıyor. Böylece bulunduğu yerde denge sağlanıyor."